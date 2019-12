TVL-reeks: Zo voelt armoede deel 1

Twee vloggers zijn binnengedrongen in het huis van Dutroux en filmen de gruwelkelder waar de Hasseltse meisjes An en Eefje verborgen zaten. Via het aanpalend huis zijn de twee vloggers binnen geraakt in de woning van Dutroux in Marcinelle. Een van de vloggers neemt zelfs plaats in een kleine kamer in de gruwelkelder. De twee jonge mannen willen met het filmpje de gruwel aantonen.