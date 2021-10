TVL-RONDVRAAG: 64 procent van Wellenaren is tegen fusie

- Het Jessa ziekenhuis in Hasselt slaakt een noodkreet. Ze willen dat het zorgpersoneel snel een derde prik krijgt want de huidige situatie is onhoudbaar. Personeel dat twee keer gevaccineerd is, zit ziek thuis en de spoeddienst raakt overbelast. - Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir is tegen een derde boosterprik. Ze vindt dat er meer coronavaccins naar de derde wereld moeten waar slechts een klein deel van de bevolking gevaccineerd is. - Dokter Erik Buntinx van testcentrum Anima in Alken vindt dat de overheid leiderschap moet tonen en coronavaccinaties moet verplichten. - Het aantal coronabesmettingen in Limburg blijft stijgen, maar de impact op de ziekenhuizen blijft klein.- En Racing Genk kan niet stunten in de Europa League. Het verliest met droge 3-0 cijfers van West Ham United.