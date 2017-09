TVL Sportcafé in nieuw decor

De wedstrijden van het provinciaal voetbal zijn nog maar net gestart, en bij BS Sport hebben ze al een tumultueuze match achter de rug. De vierde provinciale ploeg speelde tegen de Turkse Rangers en dat verliep niet zonder slag of stoot. Letterlijk. De scheids staakte de wedstrijd en stelt een verslag op.Op de video van Jens Prys van BS Sport is te zien hoe het spel wordt stilgelegd door protest. Een speler van de Turkse Rangers trapt in het kruis van een tegenspeler en wordt met rood uitgesloten. Een minuut later is er weer commotie na een fout van BS Sport. Een Turkse Ranger (die aan de eigen dug-out stond) stormt het veld op en en geeft zijn tegenspeler een karatetrap. De scheids staakt de wedstrijd na de 83ste minuut en gaat een verslag opmaken, de bond beslist wat er verder gebeurt.