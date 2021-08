Met Pukkelpopkwartier komt de organisatie toch met een kleiner alternatief voor het geannuleerde festival. Van donderdag 19 tot en met zondag 22 augustus zullen er vier afzonderlijke outdoor events plaatsvinden op de Muziekodroomsite in Hasselt. Er is plaats voor net iets meer dan 1.500 muziekliefhebbers. Om toegang te krijgen tot Pukkelpopkwartier moet een bezoeker een geldig toegangsticket en een Covid Safe ticket kunnen voorleggen. Dat wil zeggen dat je minstens twee weken voor aanvang van het event volledig gevaccineerd bent, of dat je een negatieve PCR-test (48u), antigeentest (24u) of een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden kan voorleggen. Pukkelpopkwartier is zonder mondmasker, zonder afstandsregels en conform de geldende overheidsrichtlijnen. Er is geen mogelijkheid om je ter plaatste te laten testen. Een dagticket kost 35 euro. Bekijk hier de line-up: Van donderdag 19 augustus tot en met zondag 22 augustus is er Pukkelpopkwartier; vier afzonderlijke outdoor events met elk hun eigen muzikale invulling op de Muziekodroomsite in Hasselt, telkens voor goed 1500 bezoekers.Alle info op https://t.co/V4wb1feYsc pic.twitter.com/fFTAysvtra— Pukkelpop (@pukkelpop) August 3, 2021