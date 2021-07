Nu Pukkelpop niet doorgaat, zitten heel wat verenigingen en sportclubs in en rond Hasselt met de handen in het haar. Voor het tweede jaar op rij verliezen zij een belangrijke bron van inkomsten. En één van die clubs is bijvoorbeeld Hades Kiewit Hasselt. De voetbalclub zet jaarlijks 360 leden in bij de opbouw, afbraak en werking van het festival. Maar nu Pukkelpop opnieuw niet kan doorgaan, moet noodgedwongen de tering naar de nering gezet worden.