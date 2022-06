Vermin Twins is het eclectische duoproject van Micha Volders en Lotte Vanhamel. Op hun muziek valt moeilijk een genre te plakken. Oude houtblazers die kraken, post-apocalyptische percussie en bezwerende vrouwenstemmen worden samengesmolten tot een sonisch geheel. Nu brengen ze met het album POP een nieuw verhaal in het universum van Vermin Twins. In 2010 kwam het duo met het album "Exoskeleton", een verzameling van geflipte popsongs die je meenemen op en trip doorheen een digitaal vervormde sprookjeswereld. Twee jaar geleden vormde Vermin Twins een nieuwe visie. Het concept van het nieuwe album POP was toen geboren en kreeg doorheen de jaren vorm. Lotte Vanhamel ontdekt steeds meer de erfenis van instrumenten van haar vader, Jazzmuzikant Fons Vanhamel. Vooral een oude basklarinet krijgt een glansrol in het opnameproces. Zelf beschrijft het duo hun album als: “POP is een koortsachtig avontuur in een moerassige klankwereld. Een trip die je na elke luisterbeurt dieper in het drijfzand sleurt, opgehitst door stampende geluidsgeesten.” Vanavond stellen ze hun album voor tijdens een releaseshow in Farrm in Hasselt.