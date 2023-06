Dertig topkunstenaars vieren dertig jaar De Mijlpaal in Heusden-Zolder. De kunstgalerij van Lut Maris bevestigt in het jubileumjaar het bijzondere netwerk dat ze in Limburg en ver daarbuiten heeft. Het is de zomerexpo in onze provincie die absoluut een bezoek waard is. Een eerbetoon aan kunst in al zijn disciplines én aan de galerijhouder die het talent gratis laat bezichtigen aan iedereen die interesse heeft.