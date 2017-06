TVL-weerman Brecht Boelen: "Hittegolf was vanmorgen om 8u al een feit"

In Lanaken is de hele dag met man en macht gezocht naar de 53-jarige Genkenaar die sinds 3 juni spoorloos is.* De werken aan de eerste fietssnelweg in Limburg gaan van start. Die moet Riemst met Ham verbinden en is meteen de langste van Vlaanderen.* Het kwik steeg vandaag opnieuw vlot boven de 30 graden. Voor dakwerkers is het puffen geblazen, Natuur & Bos houdt intussen vanop de terrils het brandgevaar in de gaten.* En ze duiken steeds meer op in het straatbeeld. Postbodes die hun ronde doen met een moderne, elektrische driewieler.