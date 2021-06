Deze zomer strijkt Pukkelpop weer neer op de vertrouwde festivalweide in Kiewit. Het festival gaat door van donderdag 19 augustus tot en met zondag 22 augustus. De ticketverkoop start vandaag om 13 uur. Hoe het festival de bezoekers gaat testen, is nog niet duidelijk. En ook de line-up laat nog even op zich wachten. Via een speciale taskforce, gestuurd vanuit de overheid, laat de festivalorganisatie zich begeleiden richting augustus. "Veiligheid is het gezamenlijk credo, de gemeenschappelijke doelstelling is om van Pukkelpop een veilige plek te maken waar iedereen met een gerust hart kan komen feesten en genieten," klinkt het bij de organisatie. De ticketverkoop voor Pukkelpop start op woensdag 16 juni om 13 uur via www.pukkelpop.be. Tot en met woensdag 30 juni kan je enkel vanuit België tickets bestellen. Een dagticket kost 105 euro, voor een combiticket betaal je 215 euro. Kamperen op Camping Relax blijft gratis, voor het kampeerterrein aan de overkant (Chill) betaal je 25 euro. Food & Drinks vouchers kosten in voorverkoop 56 euro voor 20 stuks, op het terrein zelf betaal je 15 euro voor 5 Food & Drinks tickets. Meer details en nieuws over de veiligheidsmaatregelen, line-up en campings volgen snel.