In TVL Sportcafé blikken we vanavond vooruit op de start van de volleybalcompetitie met Jelte Maan van Greenyard Maaseik en de voorzitter van Tectum Achel, Joos Gysen. In Het Moment gaan we terug naar het volleybalseizoen 97/98. Toen was Hees Bilzen één van de vijf Limburgse ereklassers. De Bilzerse club kwam in de jaren '90 enkele seizoenen op het hoogste niveau uit. En zonder Hees Bilzen, was er waarschijnlijk ook nooit sprake geweest van onze nationale doelman Thibaut Courtois.