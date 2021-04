- De derde coronagolf loopt uit op een nieuwe nachtmerrie voor de ziekenhuizen. De reguliere zorg komt in het gedrang terwijl de piek van de besmettingen nog niet bereikt is. In het Noorderhart Mariaziekenhuis zijn alle bedden op intensieve bezet.- De vaccinatiecampagne verloopt onaanvaardbaar traag in Europa, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie en dat kost mensenlevens. Limburg doet het niet veel beter dan het Europees gemiddelde.- Vanaf vandaag moet u plastic afval en pmd samen in een nieuwe blauwe zak aanbieden aan de ophaaldienst. TV Limburg reed vanmiddag mee met de vuilnisophalers in Sint-Truiden.- De Limburgse restaurants starten een grootscheepse campagne voor de heropening op 1 mei.- En de Japanse tuin in Hasselt is meteen volzet op de openingsdag van het nieuwe seizoen. De vele bezoekers kregen er meteen prachtige Japanse kerselaren in volle bloei te zien.