TVL zendt zondag Pinksterviering live uit

- Vlaams minister Zuhal Demir trekt 122 miljoen euro uit om 4.000 hectare nieuw bos te realiseren tegen 2024. Limburg neemt mee de leiding omdat hier het enige nationaal park is.- De Limburgse markten komen traag op gang. Vooral oudere mensen blijven nog weg uit angst voor corona. In Hasselt worden de kramen in een grote cirkel geplaatst. De gezelligheid is volledig weg, maar we zijn al blij dat we terug aan de slag kunnen, klinkt het bij de marktkramers.- Hasseltste verenigingen verliezen 120.000 euro aan inkomsten door de coronacrisis. Het stadsbestuur schiet daarom te hulp.- De Limburgse gemeenten zitten met een pak meer vragen dan antwoorden over de exit-strategie. Burgemeester van Genk Wim Dries roept de regering op om meer te praten met de mensen die de coronamaatregelen moeten uitvoeren.- En Heusdenaar Toon Haverals ontwikkelt luxeboomhutten voor een staycation in de Ardennen.