Twaalf kinderen gewond na aanval van dolle hond op speelplaats lagere school in Paal-Beringen

- In Paal in Beringen raken twaalf kinderen gewond na een aanval van een jonge hond op de speelplaats van een lagere school. Het gaat om de hond van een buurman van de school die over een muurtje sprong - Verrassende wending in het onderzoek naar de dood van Ivana Smit, het fotomodel uit Peer dat van een balkon op 20 verdiepingen viel in Kuala Lumpur. Haar ouders hebben in allerijl Maleisië verlaten. Naar verluidt voelden ze zich onveilig. Er is ook een sms opgedoken die Ivana naar haar vriend verstuurde, enkele uren voor haar dood - De beker wordt het hoofddoel voor Racing Genk. STVV kan dit weekend al evenveel punten halen als vorig jaar in het hele seizoen - En de Limburgse sterrenchefs geven hun keukengeheimen prijs. Vanaf maandag stellen ze op onze website hun ultieme eindejaarsfeestgerecht voor en in 11 reportages in ons nieuws gunnen ze ons een blik in hun potten en pannen