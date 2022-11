"Twaalfde man bij Racing Genk niet te onderschatten"

En dan trekken we met Koen Wauters naar het zand van de Lommelse Sahara. De zanger en mediafiguur is al jaren actief als autopiloot en neemt ook begin volgend jaar deel aan de Dakar Rally. De naam is misleidend want de wedstrijd vindt al jaren plaats in Jeddah, Saoedi-Arabië. Enkele deelnemende teams zakken naar Lommel af om hun wagens een eerste keer op de proef te stellen, want het zand van de Sahara is de perfecte plek om al eens alles te geven.