Twee 16-jarige meisjes stappen naar Lommelse politie na aanhoudende doodsbedreigingen via Instagram

De Wico-scholencampus in Lommel is vanochtend volledig ontruimd na een bommelding. Er was paniek en verschillende leerlingen waren in tranen. De melding dat er het vierde lesuur verschillende bommen zouden ontploffen in het gebouw en op het dak, kwam binnen via SmartSchool en was geadresseerd aan 160 leerlingen in 8 klassen. In de voormiddag werden twee minderjarigen gearresteerd, maar ze bleken niet betrokken bij de feiten en werden vrijgelaten. Later werd een derde minderjarige opgepakt, hij wordt verhoord door de politie van Lommel.