Twee aanhoudingen in Limburgse horecafraude

Na een herstructurering in het voorjaar heeft Vasco in Dilsen-Stokkem opnieuw de wind in de zeilen. De Zwitserse aandeelhouder pompt vijf miljoen euro in een nieuw distributiecentrum én een nieuwe productielijn voor een innovatieve vloerverwarmingsbuis. De toekomst van de verwarming zit in de grond. De beursgenoteerde Zwitsers van Arbonia zetten daar, na de gevraagde reorganisatie, fors op in. De Limburgse vloerverwarmingsbuis zal geëxporteerd worden tot in Rusland.