Twee auto's uitgebrand in een uur tijd in Lanaken

*Het aantal coronabesmettingen in ons land is - zoals verwacht verdubbeld van 50 naar 109 gevallen. Een inwoner uit Riemst heeft positief getest. Hij is thuis in quarantaine geplaatst. En in Kuringen heeft een leerling van de basisschool het coronavirus en in een school in Alken zijn twee kinderen uit dezelfde klas besmet. *De huisartsen in de regio Genk kampen met een groot tekort aan mondmaskers. Ze doen in het TVL Nieuws een oproep aan bedrijven en burgers om mondmaskers te schenken. Limburgse hotels hotels kampen met 20 tot 30 procent afzeggingen. Het coronavirus brengt ook mensen op slechte ideeën. In een petitie op het internet wordt opgeroepen om de hotelschool in Hasselt te sluiten wegens het coronavirus. De directie dient klacht in tegen onbekenden. *In Diepenbeek is een vrouw verongelukt op haar scooter toen ze de afrastering van een werfput raakte. Extra tragisch is dat ze de mama is van een kandidate die vanavond haar debuut maakt in The Voice Kids op VTM. *Een primeur in de Lietenberg in Zutendaal. Een waswafelmachine zorgt ervoor dat de Limburgse imkers hun bijenwas kunnen recycleren. *En Hannes Wolf staat met Genk voor een cruciaal duel tegen Oostende dat absoluut moet gewonnen worden om in de running te blijven voor play-off 1. Standard-STVV vindt plaats in een beladen sfeer tussen beide clubbesturen.