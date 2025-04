De parketten in ons land gaan alle veroordeelden die op een wachtlijst staan om naar de gevangenis te gaan, een brief sturen om zich meteen aan te melden bij de gevangenis. In totaal gaat het om zo'n 4.000 mensen die een korte celstraf zouden moeten uitzitten. De parketten doen dit omdat ze boos zijn op de regering die in de pensioenen van de magistraten willen snijden. "Een drama," zegt Robby De Kaey van ACOD Gevangenissen in De Ochtend op Radio 1. "Het gevangenispersoneel en de gedetineerden hadden met een aantal maatregelen zicht op verbetering in de overbevolking van de gevangenissen, maar met deze actie worden we weer kopje-onder geduwd." Het openbaar ministerie voert actie tegen de ingrepen die de federale regering in het pensioen van magistraten en gerechtspersoneel wil doorvoeren. Zo wil het onder meer de uitvoering van straffen niet langer opschorten, iets wat de vorige regering had gevraagd om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Ongeveer vierduizend straffen zijn daardoor sinds oktober niet uitgevoerd. Die mensen zouden nu dus toch naar de gevangenis moeten. "Macht als hefboom"Als alle maatregelen uit het regeerakkoord, de beleidsverklaring en het paasakkoord bij elkaar worden opgeteld, zouden magistraten met pensioen een koopkrachtverlies van 30 tot 40 procent hebben. De Kaey erkent dat dat niet niets is, maar haalt aan dat "iedereen langer zal moeten werken en iedereen een lager pensioen zal hebben, niet alleen de magistratuur. Alleen zitten zij in de exceptionele situatie dat ze als rechterlijke macht een unieke positie hebben om die macht als hefboom te gebruiken tegenover deze regering", zegt hij. Het is volgens de vakbondsafgevaardigde een "drama" om vierduizend mensen naar de gevangenissen te sturen die al overbevolkt zijn. "De magistratuur weet zeer goed hoe de situatie in de gevangenissen is. Ze doet dit los van alle realiteit en los van alle menselijkheid". De Kaey wijst niet alleen op de gevolgen voor het gevangenispersoneel, maar ook voor alle burgers. "Het recidivecijfer van 70 procent en hoger gaat zeker niet dalen wanneer we nog meer gedetineerden in veel te kleine cellen gaan steken met te weinig personeel en te weinig middelen."