In Sint-Truiden is het bloesemseizoen officieel gestart. De kerselaars staan al in bloei, over 2 tot 3 dagen volgen de perenbomen, en later de appelen. De bloesems zijn een week vroeger dan anders, en dat belooft bij de start van de Paasvakantie een toeristische topper te worden. Moeten we niet meer inzetten op het behoud van het mooie Haspengouwse landschap en minder op de verlieslatende landbouw of fruitteelt. Het is een debat dat oplaait door professor Jonathan Holslag, die samen met het provinciebestuur luidop meedenkt over de toekomst van Limburg.