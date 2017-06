Twee jaar cel voor wegpiraat Curd V.

Een 38-jarige man stal woensdagmiddag op de Inhamstraat een auto. Tijdens een testrit bedreigde hij de verkoper met een mes. De man is nog dezelfde dag opgepakt door Politie CARMA. De onderzoeksrechter hield de man aan. De man uit Luik ging rond 14 uur langs bij een Genkse autohandelaar. Hij had interesse in een Mercedes E200 CDI en vroeg de verkoper om er een testrit mee te maken. Tijdens de proefrit vroeg de klant om een tussenstop. Toen zowel de verkoper als de klant naast de auto stonden, haalde de klant plots een mes boven en dwong hij de verkoper om de auto af te geven. De verkoper raakte niet gewond, maar de verdachte kon er wel vandoor met de wagen. Politie CARMA kwam ter plaatse, doorzocht tevergeefs de omgeving en verspreidde het signalement. Even later kreeg de politie toevallig een melding binnen over een verdacht voertuig in Zutendaal. De melder vond de wagen met handelaarsplaat verdacht omdat deze met een klein reservewiel én een lekke band rondreed. De melder vertrouwde het zaakje niet en verwittigde de politie. Politie CARMA begaf zich onmiddellijk naar de Tienderstraat in Zutendaal en trof er de Mercedes aan. De verdachte werd even verderop staande gehouden. De man werd voor verhoor meegenomen naar het commissariaat. De dertiger uit Luik is donderdag in Tongeren voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot hem aan te houden. Mogelijk komt de verdachte ook in aanmerking voor andere diefstallen.