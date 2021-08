Twee jaar na fatale brand Beringen: collega’s houden minuut stilte

Verschillende rusthuizen, serviceflats en woonzorgcentra in Zuid-Limburg maken kamers vrij om slachtoffers van de watersnood te helpen. Het drama was zo groot dat veel burgers over de taalgrens nog altijd niet naar huis kunnen. De opvang bij vrienden of familie is vaak tijdelijk. Daarom schieten de zorgondernemers van Femarbel en VLOZO in actie. Ze hebben een veertigtal Limburgse centra in hun aanbod en daar wordt nu plaats gemaakt.