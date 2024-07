Grafityp, de Houthalense beletterings- en stickerfabrikant, komt volledig in handen van de beursgenoteerde Finse groep UPM. De laatste jaren is Grafityp sterk gegroeid, en dat is ook anderen opgevallen, weet de bedrijfsleiding in Houthalen. De fabriek telt ongeveer 100 werknemers en heeft ook nog een distributiecentrum in het Verenigd Koninkrijk, maar alles is dus verkocht aan de Finnen. Voor welke som de overname is gebeurd, wordt niet meegedeeld. De naam blijft wel behouden.