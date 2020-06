Twee lichtgewonden en zware schade na appartementsbrand in Zonhoven

Een appartement op de Rode Kruisweg in Zonhoven is gisterenavond volledig uitgebrand. De twee bewoners raakte lichtgewond. Rond elf uur brak de brand uit in het appartement in Zonhoven. Als snel sloegen de vlammen uit het raam. De bewoners merkten het vuur op tijd op en konden zichzelf in veiligheid brengen. Beide bewoners inhaleerden rook, en één van hen liep ook lichte brandwonden op. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht ter verzorging. Het appartement waar het vuur uitbrak, is volledig verwoest. Drie andere woningen in de appartementsblok liepen rookschade op. De oorzaak van de brand zou mogelijk een defect in de batterij van een elektrische fiets zijn.