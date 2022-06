Twee Limburgse buso-scholen krijgen 180 extra plaatsen

door Luc Moons

Twee scholen voor buitengewoon onderwijs in Limburg krijgen samen 180 extra plaatsen voor leerlingen met bijzondere noden. Het gaat om Sint-Elisabeth in Peer en Sint-Barbara in Beringen. Zij krijgen respectievelijk 3,4 en 3,3 miljoen euro steun van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Weyts heeft een lijst vrijgegeven van 20 projecten die vanaf volgend jaar samen meer dan 1.000 extra plaatsen realiseren in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Hij trekt daarvoor 35 miljoen uit. Wij gingen een kijkje nemen in Beringen waar Sint-Barbara, als onderdeel van het Spectrumcollege, uitbreidt met 80 nieuwe plaatsen. En die uitbreiding dat is letterlijk te nemen, want er wordt ook gebouwd.