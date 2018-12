Twee mannen uit Lanaken opgepakt voor kweken van cannabis

Politie CARMA arresteerde op 1 december vijf twintigers uit Knokke-Heist, Edegem en Bree. Ze worden verdacht van oplichting door middel van een piramidespel. Politie en parket willen waarschuwen voor deze vorm van fraude. Op 20 november ontving Politie CARMA een klacht van iemand uit Bree. Een familielid van deze persoon werd vermoedelijk opgelicht door ‘Imarkets Live’, een organisatie die personen aanbiedt om te investeren in vreemde valuta en cryptomunten. Om lid te worden van de organisatie, wordt een eerste betaling van 200 dollar gevraagd. Daarna volgt een maandelijkse betaling van 145 dollar. Via bijeenkomsten worden jongeren overtuigd om nieuwe klanten aan te brengen zodat hun maandelijkse betaling wegvalt (bij aanbreng van twee klanten) of zodat ze geld kunnen verdienen (bij aanbreng van meer dan twee klanten). In de aangifte was er ook sprake van beloftes omtrent een specifieke opleiding en een reis naar Las Vegas. PiramidespelDe website van Imarkets Live vermeldt geen of heel vage contactgegevens. Uit informatie van FSMA (de autoriteit voor financiële diensten en markten) blijkt dat de organisatie vermoedelijk niet over de nodige vergunningen beschikt om deze verrichtingen uit te voeren. De activiteiten vertonen zeer veel kenmerken van een ‘piramidespel’, waarbij het prijzengeld afhankelijk is van het aantal (door de deelnemer) verworven nieuwkomers. Inval tijdens infosessie in BreeOp zaterdag 1 december om 15 uur viel Politie CARMA binnen in een hotel in Bree. Op dat moment was er in een vergaderzaal een infosessie door Imarkets Live gaande, waarin het piramidesysteem werd uitgelegd aan een aantal kandidaat-deelnemers. De politie arresteerde er twee sprekers, twintigers uit Knokke-Heist en Edegem, en drie organisatoren, een minderjarige en twee twintigers uit Bree. De politie nam er ook enkele laptops en smartphones in beslag voor onderzoek. De vijf verdachten werden verhoord en zijn daarna opnieuw in vrijheid gesteld. Enkele huiszoekingen leverden voorlopig geen nieuwe informatie op. Politie zoekt benadeeldenHet onderzoek is nog lopende. Politie CARMA en het parket Limburg willen waarschuwen voor zulke verdachte praktijken. Men richt zich voornamelijk op jongeren met een grote kennissen- of vriendenkring, die snel geld denken te kunnen verdienen. Aan benadeelden wordt gevraagd contact op te nemen met Politie CARMA op het nummer 089 39 14 10.