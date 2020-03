Twee medewerkers ZOL besmet met coronavirus

Ook in Lanaken is de eerste besmetting met COVID-19 een feit. Dat laat de gemeente deze middag weten. Bij een vrouw uit Lanaken werd een besmetting met het coronavirus vastgesteld. De vrouw is onlangs op vakantie geweest in Noord-Italië. Na haar terugkeer heeft de vrouw contact opgenomen met haar huisarts. Sindsdien staat ze onder medisch toezicht en is ze in quarantaine geplaatst. “De huisartsen in Lanaken staan paraat en bundelen de krachten”, communiceert het gemeentebestuur via persbericht. “Ze volgen de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid strikt op en staan klaar om te reageren wanneer dat noodzakelijk is.”