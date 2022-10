Twee minderjarigen opgepakt na dodelijke schietpartij in Beringen

door Luc Moons

Twee minderjarigen uit het Antwerpse zijn opgepakt na een schietpartij in het centrum van Beringen, in de Brugstraat. Het slachtoffer, een man van 24, is binnengebracht in het ziekenhuis, maar is daar inmiddels overleden aan zijn verwondingen. Verder is het parket karig met informatie. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie Beringen/Ham/Tessenderlo deed de eerste vaststellingen. De buurtbewoners moesten binnenblijven tot de onderzoeksdaden, rond 11 uur gisterenavond afgerond waren. Het is niet de eerste keer dat er geschoten wordt in de Brugstraat, maar volgens burgemeester Vints wijst niets erop dat er een verband is met eerdere incidenten. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord.