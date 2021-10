Twee scholen in Oudsbergen mogen morgen opnieuw open

64 procent van de inwoners van Wellen is tegen een fusie. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. De gemeenteraad van Wellen zette gisteravond het licht op groen voor een referendum over een mogelijke fusie. Specialisten moeten nog nadenken over de vragen die daarbij gesteld worden, maar de basisvraag lijkt in ieder geval te zijn: 'Bent u voor of tegen een fusie in Wellen'. Precies deze vraag stelde een TVL-journalist vandaag aan 100 Wellenaren. 64 zijn tegen, 26 weten het niet en niet meer dan 10 bevraagden zijn er voorstander van dat burgemeester Els Robeyns fusiegesprekken opstart met één of meerdere buurgemeenten. Robeyns is zoals bekend zelf een koele minnaar van fusies. Zij heeft met onze rondvraag al een voorproefje op het referendum maar wacht uiteraard de uitslag van de officiële bevraging af om eventuele stappen te ondernemen. Ze zegt wel aan onze redactie dat ze de uitslag daarvan zal respecteren en het beleid daarop zal afstemmen.