Twee seizoensarbeiders zwaar gewond bij brand in fruitloods Sint-Truiden

Vlaams minister Lydia Peeters investeert in 2020 ruim 200 miljoen euro in mobiliteit en openbare werken in Limburg. Het hoge investeringsritme is in coronatijden een belangrijke motor voor onze economie, zegt de minister. Extra rijstroken op de E313 en E314, veilige fietsinfrastructuur, het wegwerken van de gevaarlijke punten en het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal. Het zit allemaal in het investeringsprogramma voor 2020. Minister Lydia Peeters bevestigt ook haar geloof in Limburgse symbooldossiers als Spartacus en de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren. "Het is toch ondenkbaar dat een idee 10, 15 of 20 jaar moet wachten", aldus de minister. Alles moet een versnelling hoger.