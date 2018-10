Twee verdachten aangehouden in moordonderzoek Hasselt

Het lichaam van de 49-jarige vrouw die gisteren met de wagen in het Albertkanaal belandde, is gevonden. Gisterenavond kwam de wagen van een koppel in het kanaal terecht. De man kon zichzelf nog bevrijden, maar de vrouw kon niet gered worden. Het koppel zat in de wagen aan het kanaal, toen om een onduidelijke reden het voertuig in het water belandde. De man, een getraind duiker, kon zichzelf bevrijden en kwam op eigen krachten uit het kanaal. Hij belde aan bij een huis in de buurt en liet de hulpdiensten bellen.De brandweer startte om 01 uur 30 met behulp van een boot en een helikopter een grootse zoekactie. Vanmorgen om 5 uur 30 was de vrouw nog steeds niet terecht. Na een nieuwe zoekactie vrijdagnamiddag, trof de politie het lichaam van de vrouw aan het water.