Twee vrouwen gered uit zinkput in Bilzen

Het wordt kantje boordje deze namiddag voor alle carnavalstoeten die uitrijden. Het gaat immers hard waaien. Het stormt niet, maar de wind is forser dan gemiddeld met uitschieters tot 80 kilometer per uur. Voor grote carnavalswagens is het toch uitkijken. De stoet in Sint-Truiden die TV Limburg namiddag live uitzendt komt niet in het gedrang. De regen neemt nog toe in de namiddag, zegt weermans Michel Nulens, en met de regen zal ook de wind nog een beetje harder waaien.