Twee weken na wereldtitel Luca Brecel boomt snooker

"Racing Genk moet in de titelkansen blijven geloven tot op de laatste speeldag." Dat zeggen Marvin Ogunjimi & Eric Matoukou. In 2011 pakten de ex-Genkies zelf de titel met Genk op de slotspeeldag tegen Standard. Een scenario dat zich nu zou kunnen herhalen tegen Antwerp. De voormalige ploegmaten bleven ook na hun periode in Genk contact houden en richtten nu zelfs samen een voetbalschool op. Eerst in Mechelen en binnenkort ook in Hasselt.