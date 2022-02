Twee zwaargewonden na omgewaaide boom op E313 in Lummen

Beginnende kinderdagverblijven en onthaalouders in Lanaken ontvangen voortaan een starterspremie die kan oplopen tot 10.000 euro. Het gemeentebestuur hoopt met deze financiële steunmaatregel het tekort aan betaalbare kinderopvang weg te werken. Er is in België een steeds hogere nood aan betaalbare kinderopvang voor kinderen tot 3 jaar. Betaalbare kinderopvang betekent dat ouders een bedrag moeten betalen voor de opvang, dat in lijn ligt met hun inkomen. Ook in Lanaken kampen ze met een tekort aan opvangplaatsen. In de gemeente zijn er momenteel maar twee kinderdagverblijven die werken volgens inkomenstarief. Ze hebben samen een capaciteit van 70 plaatsen. Het aantal onthaalouders dat werkt volgens inkomenstarief is de laatste jaren heel sterk gedaald. In 2018 waren er in Lanaken nog 33 onthaalouders. In 2021 waren er dat nog maar 26. Starterspremie Het gemeentebestuur wil het probleem nu gaan aanpakken. “In het verleden kenden we een gemeentelijke premie toe om investeringen in bestaande kinderopvang aan te moedigen. Dit zet het bestuur nu om naar een premie om het starten als onthaalouder te stimuleren”, vertelt schepen voor Kinderopvang Christel Gorissen. Wie een opvanginitiatief start, krijgt voortaan een starterspremie die kan oplopen tot € 10.000. Het betreft een toelage voor voorschoolse kinderopvang met inkomenstarief. Initiatieven die opvang bieden aan minstens 5 kinderen kunnen max. € 5.000 euro ontvangen. Initiatieven die 10 opvangplaatsen of meer bieden, max. € 10.000. “We hopen dat we met deze financiële stimulans mensen kunnen motiveren om in Lanaken een kinderopvang te beginnen”, aldus Gorissen. “Kwalitatieve en betaalbare opvang is een belangrijke vraag van onze gezinnen. Met deze premie proberen we aan deze vraag tegemoet te komen.” Twee fasen De gemeente Lanaken wil de opvang duurzaam maken door de starter te stimuleren om een langdurig engagement aan te gaan. Dit gebeurt door de starterspremie in twee fasen toe te kennen. De opvang ontvangt 50% van de premie bij de opstart en de overige 50% na 1 jaar als aan enkele voorwaarden wordt voldaan. “Zo moet het kinderdagverblijf of de onthaalouder zich engageren om plaats te bieden aan kwetsbare gezinnen en ouders die werken of een opleiding volgen. Ook moeten er flexibele openingsuren gehanteerd worden. Tenslotte vragen we ook dat de opvangplaatsen in de eerste plaats naar inwoners van Lanaken gaan”, besluit Gorissen.