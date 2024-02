Nog in 1B trok Jong Genk gisterenavond al naar Lierse. Op papier zou het een hapklare brok moeten zijn voor de Genkse beloften, want bij de Pallieters was deze week de crisis compleet. Na een 1 op 21 vertrok coach Geert Hemmerechts plots eergisteren, nota bene tijdens een training. En dat terwijl hij zelf amper 1 maand in dienst was. Maar u weet wat ze zeggen over een kat in het nauw. En dat ondervond ook Jong Genk.