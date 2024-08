Wie een ticket voor Pukkelpop wilde doorverkopen, moest dat via de omruilservice van het festival doen. De administratieve kost van 16 euro bij een doorverkoop is voor Testaankoop een doorn in het oog. Zij willen dat de financiële inspectie een onderzoek opent naar deze omruildienst. Pukkelpop verdedigt zich tegen de kritiek, maar de vraag blijft of deze kosten wel redelijk zijn.