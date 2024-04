Tweedehands elektrische auto's worden plots veel goedkoper

De vijf Limburgse investeerders Wouter Uten, Tom Martens, Maarten Bynens, Jan Pollaris en Lieven 's Heeren richten samen het nieuwe investeringsfonds C for Growth op. De bedoeling is om 30 tot 50 miljoen op te halen om in te zetten voor beloftevolle ondernemingen. Het uitbouwen van succesvolle groeibedrijven is vaak erg uitdagend. Door actief op de lange termijn in het ondernemerschap te stappen, wil het fonds de groei helpen versnellen. De vijf ondernemers willen, naast hun financiële inbreng, ook hun managementervaring ten dienste stellen. Ook voor ondernemers die overwegen om uit hun bedrijf te stappen, voor managers die een management buy out overwegen en voor familiebedrijven die de nieuwe generatie willen klaarstomen voor de volgende stap, wil C for Growth een potentiële partner zijn. Het doel is om de komende jaren 30 tot 50 miljoen euro op te halen en te investeren in een tiental bedrijven.