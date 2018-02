Zaterdagmiddag is een inspecteur van Politie CARMA in Bree gewond geraakt bij een interventie met een dronken man en zijn hond. De 31-jarige man uit Bocholt is vandaag door de onderzoeksrechter aangehouden. Zaterdag omstreeks 13 uur ontving Politie CARMA een dringende oproep vanuit een tankstation op de Meeuwerkiezel. De klanten werden er lastiggevallen door een man die onder invloed leek te zijn. Toen de politie ter plaatse kwam en de man aansprak, werd hij meteen verbaal agressief. Hij jutte ook zijn hond op, waardoor deze een inspecteur in de hand beet. De inspecteurs besloten de man met hond mee te nemen naar het commissariaat, maar hij bleef zich hevig verzetten, spuwde en deelde rake klappen uit. Een van de inspecteurs liep hierbij verwondingen op. Ook tijdens de overbrenging kalmeerde de man niet. Hij trapte tegen het interieur van de politiewagen, dat lichte beschadigingen opliep. De dronken dertiger werd opgesloten in een cel in Genk. Zijn hond werd in beslag genomen en opgevangen door de vzw Dieren in Nood. De 31-jarige man uit Bocholt bleek al bij de politie gekend te zijn, onder meer voor slagen en verwondingen, weerspannigheid en opzettelijke vernielingen. De inspecteur die door de verdachte en zijn hond verwond werd, is minstens enkele dagen arbeidsongeschikt. De verdachte is maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot hem aan te houden.