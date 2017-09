De federale gerechtelijke politie in Limburg heeft samen met de politie van Borgloon, de hondensteundienst van de Federale politie en de Civiele bescherming huiszoekingen uitgevoerd op verschillende plaatsen in Limburg. Deze huiszoekingen gebeurden in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude waarbij sprake zou zijn van het verduisteren van goederen en de opmaak van valse facturen. De hoofdverdachte zit momenteel in de gevangenis voor gelijkaardige feiten. Het vermoeden bestaat dat de criminele constructie vanuit de gevangenis werd opgezet. Speurders van de federale gerechtelijke politie vielen in de ochtend binnen op locaties te Alken, Hasselt en Herk-de-Stad. Bij de huiszoekingen werden 5 personen gearresteerd, en werden enkele boekhoudingen en (vermoedelijk) verduisterde vrachtwagens in beslag genomen. Het onderzoek wordt verdergezet door de afdeling Financiële Criminaliteit van de Limburgse Federale Gerechtelijke Politie.