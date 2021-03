De e-Drempelmeter, een elektronische toegankelijkheidsscan, is klaar om uitgerold te worden over heel Vlaanderen. De stad Hasselt en de hogeschool UCLL werkten twee jaar lang intensief samen aan dit project. Nu komen ze met een reeks belangrijke hulpmiddelen voor andere Vlaamse lokale besturen om hun aanbod toegankelijker te maken en zo de meest kwetsbare doelgroepen nog beter te bereiken. Daar bleek met de huidige coronapandemie nog meer nood aan. Na een pilootfase bij 29 Limburgse organisaties is het nu de beurt aan de rest van Vlaanderen om aan de slag te gaan met de e-Drempelmeter. Dat is een online tool waarmee de drempels binnen een vereniging of organisatie worden opgespoord. Wat zou mensen tegengehouden om zich in te schrijven in je vereniging of om gebruik te maken van het aanbod van je organisatie? Die drempels kunnen heel wat vormen aannemen. Is het lidgeld te hoog? Is het clublokaal moeilijk bereikbaar? Schrikt de aankoop van een instrument af? Of is het dragen van een uniform misschien een afknapper? Dat is wat de drempelmeter moet achterhalen. Zo krijg je een beeld of je organisatie toegankelijk is voor een divers publiek. Op basis van de resultaten kan je dan als vereniging aan de slag. Impact"Uit de pilootfase kunnen we besluiten dat de e-Drempelmeter een impact heeft op de toegankelijkheid. Maar liefst 70% van de betrokken organisaties bereikte hun gewenste doelen. Daarenboven is 95% overtuigd dat de e-Drempelmeter hun organisatie in de toekomst toegankelijker zal maken," aldus Sarah Vandekerkhof, UCLL-onderzoeker Resilient People.Een van de deelnemende organisaties vat het als volgt samen: "Het laat je ogen open gaan voor drempels die je niet meteen ziet of waar je niet bij stilstaat. Het geeft je aangepast advies op maat van je dienst. Het is een stok achter de deur om dit blijvend onder de aandacht te houden en vooruit te werken. Er is ook wel het besef dat dit een blijvend proces is." DigitaalDat de pilootfase deels plaatsvond tijdens de coronapandemie, bracht uitdagingen mee die binnen het onderzoek in kansen zijn omgezet. "Als stad Hasselt zochten we digitale alternatieven voor de begeleidingen en UCLL onderzocht wat dit betekende voor de toegankelijkheid van de organisaties. Hieruit bleek dat toegankelijkheid meer dan ooit onder druk staat, maar dat organisaties juist daarom het belang ervan onder ogen zien. Verschillende van hen zochten met grotere inzet en creativiteit naar oplossingen hiervoor," vertelt Dymfna Meynen, schepen van de Hasselaar en bevoegd voor toegankelijkheid.Met de uitrol van de e-Drempelmeter over heel Vlaanderen hopen het Departement Gelijke Kansen van de Vlaamse Overheid, de stad Hasselt en hogeschool UCLL op blijvende veranderingen en toegankelijkheid over heel Vlaanderen.