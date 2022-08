U wordt dagelijks geviseerd door oplichters: phishing is snelst groeiende misdrijf in Limburg

Het gerecht zit nog met veel vragen na het incident en is voorzichtig, en wil het voorlopig niet hebben over een gijzeling. Het is ook niet zeker of er een onderzoeksrechter op de zaak gezet wordt. Feit is dat de politie LRH geen risico nam. Onmiddellijk werd groot alarm geslagen. Uiteindelijk was rond half 11 het gevaar geweken.