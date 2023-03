U21 van Rode Duivels op stage in Spanje

door Nick Buysmans

De U21 van de Rode Duivels is momenteel op stage in het Spaanse Pinatar. Daar spelen ze in de komende dagen twee oefenwedstrijden. Voor onze beloften zijn die wedstrijden erg belangrijk, want ze willen zich allemaal bewijzen in aanloop naar het EK dat in juni plaatsvindt in Georgië en Roemenië. Naast Ameen al-Dakhil en Maarten Vandevoordt is ook Kyan Vaesen er voor het eerst bij. De spits is bij z'n club Westerlo de laatste weken in uitstekende doen.