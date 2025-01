UCLL organiseert kampjes voor leerlingen die door staking niet naar school kunnen

De onderwijsvakbonden sluiten verdere acties niet uit na een succesvolle betoging in Brussel waar meer dan 30.000 mensen op straat kwamen waaronder een 5000-tal uit Limburg. De onvrede in het onderwijs is nog nooit zo groot geweest. Leerkrachten die nooit gestaakt hebben, leggen deze keer wel het werk neer. Ze zijn het niet eens met de pensioenplannen van de onderhandelaars voor een nieuwe federale regering. Wij trokken mee naar de betoging in Brussel, in het spoor van de Limburgse leerkrachten.