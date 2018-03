UgenTec haalt vers geld op

Zelfs in een kleine Limburgse gemeente als As slaan de bouwpromotoren toe. Samen met een nieuwe bibliotheek wordt het kerkplein van As volgebouwd met 18 appartementen. Later komt er nog een tweede en een derde blok bij. Het moet leiden tot meer handel èn een nieuw centrum van As voor de volgende 100 jaar. Ook de omgeving van het station van As, die er verloederd bijligt, krijgt een toeristische make-over.