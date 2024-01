UHasselt behoort tot de allerbeste business schools ter wereld

24 uur lang blokken, het is niet iedereen gegeven, maar toch zijn er enkelingen die deelnemen aan de blokmarathon in Hasselt. De jeugddienst van de stad voorziet tijdens de blokmarathon verschillende leuke blokpauzes zodat de studenten blijven volhouden. Zo was er om middernacht een minifuif in De Serre én een silentdisco.