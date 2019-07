In Hasselt loopt het Kleine Maastrichterstraatje leeg. Zeker 9 winkels stoppen met hun activiteiten of verhuizen naar de Blauwe Boulevard, buiten het stadscentrum. - Gouverneur Herman Reynders neemt de eerste maatregelen tegen de droogte. Het is verboden om nog water op te pompen in vijf Limburgse gemeenten.- In Beringen is een gezin met vijf kinderen dakloos na een brand. In Zonhoven kan de brandweer een ramp voorkomen door een brand aan een tankstation tijdig te blussen.- Racing Genk probeert kampioenen Berge en Samatta bij de ploeg te houden.- En hoe valt yoga te verzoenen met metalmuziek? Op Pukkelpop kan je straks meedoen met metalyoga.