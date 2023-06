Limburg moet een politiek front vormen om nieuwe opleidingen binnen te halen voor de Universiteit Hasselt. Dat zegt Tom Seurs, de nieuwe voorzitter van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg. Seurs, die ook burgemeester van As is, wordt door N-VA voorgedragen als de opvolger van Hendrik Verbrugge, die vorig jaar na 18 jaar Willy Claes opvolgde. De nieuwe voorzitter wil in Brussel op tafel kloppen en roept alle politieke partijen op om samen te werken ten voordele van het onderwijs in onze provincie. Dat zei hij in het TVL Middagnieuws.