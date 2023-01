Ratten kunnen helpen om sneller diagnoses van paratuberculose vast te stellen en zo runderen te behoeden voor een dodelijke ziekte die bovendien een gevaar is voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit een studie waarmee studente Manon De Meester uit Tessenderlo de Bachelorprijs wint. Dat is een deelprijs van de Vlaamse scriptieprijs voor sterke eindwerken. Voor haar scriptie trainde De Meester negen maanden lang ratten om ziekteverwekkende bacteriën op te sporen in dierenmest. In de toekomst hoopt ze haar proefproject in de praktijk te kunnen testen.