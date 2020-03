UHasselt verplaatst uitreiking eredoctoraat door coronavirus

De politie Limburg Regio Hoofdstad vraagt de NMBS opnieuw om hun camerabeelden aan het station van Hasselt te delen met de politiediensten. Op die manier zou de politie sneller en efficiënter kunnen optreden in de stationsomgeving. De stationsbuurt van Hasselt is een gekende overlastplaats in de politiezone. “We zijn al enkele jaren intensief aan het inzetten op deze problematiek”, zegt korpschef Pirard. “Camerabewaking is hierbij een belangrijk hulpmiddel. De stad Hasselt investeerde de afgelopen jaren dan ook in extra camera’s in de stationsomgeving.” Geen positief antwoord van NMBS Om de omgeving nog beter in de beeld te brengen, wil de politie Limburg Regio Hoofdstad ook graag toegang krijgen tot de camerabeelden van de NMBS. In mei 2019 heeft de politiezone voor het eerst de vraag gesteld aan de spoorwegen. Helaas kwam er tot op heden nog geen positief antwoord. Daarom vertrok er vorige week vanuit de politie LRH opnieuw een aangetekende brief naar de NMBS om toegang te vragen tot de camerabeelden. “Rekening houdend met het feit dat de spoorwegpolitie sinds enkele maanden geen vaste standplaats meer heeft in Limburg, is het echt noodzakelijk dat wij over de beelden kunnen beschikken,” klinkt het bij de politie LRH. “Wij zijn bij incidenten immers de politiedienst die als eerste ter plaatse is.”