UHasselt zoekt diabetespatiënten voor baanbrekend onderzoek rond hartfalen en dementie

De Hasseltse GO! Next-scholengroep werkt samen met Sensoa voor de seksuele voorlichting van zijn leerlingen. Vlaanderen toont zich weinig ambitieus in de nieuwe onderwijsdoelen als het over seks en relaties gaat. Het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid én de CLB's maken zich daarover grote zorgen. Volgens algemeen directeur van GO! Next Carlo Gysens zal het zo'n vaart niet lopen en nemen zijn scholen hun verantwoordelijkheid.