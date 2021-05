Voor de correctionele rechtbank in Tongeren stonden vandaag 6 ultrakatholieke beklaagden terecht voor vandalisme aan Holy Cow, dat is de gekruisigde koe van kunstenaar Tom Herck. In 2017 vernielden de mannen het kunstwerk van de Truienaar dat in een kerk in Borgloon stond opgesteld. Voor de beschuldigen was het werk een pure provactie. Ze gaven de feiten wel toe en toonden spijt. Allemaal riskeren ze werkstraffen.